Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалент

    Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411041Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалентНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411041

    Уникальный номер закупки

    093-ЗП/14-300

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1091

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    s.cheplygin@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеплыгин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 13:00 GMT +314.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411041Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалентНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 13:0014.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411041Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалентНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 15:0021.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411041Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалентНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411041Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалентНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене дозатора газа ДС-6,5 из состава ДУС-6,5 на топливный клапан фирмы «Amot» или эквивалент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по замене дозатора газа "

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225920
    Гидравлическое подъемно-перестановочное устройство для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00457 ИТТ
    Гидравлическое подъемно-перестановочное устройство для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00457 ИТТ
    592875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП225305
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    590822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213056
    Светотехническое оборудование
    Светотехническое оборудование
    584344
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП237062
    Закупка нержавеющих листов в кол-ве 3 579,97 кг
    Закупка нержавеющих листов в кол-ве 3 579,97 кг
    593186
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    542 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП213659
    Поставка прокладок для комплектации оборудования НИПИГАЗ – Штуцера и люки, комплект для гидроиспытаний (заказ 2010.663.03)
    Поставка прокладок для комплектации оборудования НИПИГАЗ – Штуцера и люки, комплект для...
    588770
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    644 435
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225907
    Оборудование скипового подъема для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00452 ИТТ
    Оборудование скипового подъема для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00452 ИТТ
    592846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО СНГЕО
    Маркетинговые исследования № ГП213739
    Насос откачки шестеренный
    Насос откачки шестеренный
    589054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить