Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 0851200000621005880

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005880 Уникальный номер закупки 0851200000621005880 Номер закупки Наименование закупки Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 0851200000621005880 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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