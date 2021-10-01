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Номер извещения
0851200000621005880
Уникальный номер закупки
0851200000621005880
Наименование закупки
Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 0851200000621005880
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
22.09.2021 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005880Подведение итогов не позднее Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шифр: 50-2021-нр5208 поставка оборудования (ноутбуков) для оснащения государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Начальная цена
11 693 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов