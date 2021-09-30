Поставка респираторов для гражданской обороны и чрезвычайной ситуации для СПБ ГБУЗ «ДГП №73» в 2021 году 0372200046421000077

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200046421000077 Уникальный номер закупки 0372200046421000077 Номер закупки Наименование закупки Поставка респираторов для гражданской обороны и чрезвычайной ситуации для СПБ ГБУЗ «ДГП №73» в 2021 году 0372200046421000077 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №73"

Все закупки и тендеры СПБ ГБУЗ "ДГП №73" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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