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Номер извещения
0891200000621009632
Уникальный номер закупки
0891200000621009632
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по образованию 57 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нежилищного строительства на территории, расположенной в границах городского округа «Город Чита» с целью организации аукционов (9843-ЭА) 0891200000621009632
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
22.09.2021 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение кадастровых работ по образованию 57 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нежилищного строительства на территории, расположенной в границах городского округа «Город Чита» с целью организации аукционов (9843-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009632Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по образованию 57 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нежилищного строительства на территории, расположенной в границах городского округа «Город Чита» с целью организации аукционов (9843-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по образованию 57 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нежилищного строительства на территории, расположенной в границах городского округа «Город Чита» с целью организации аукционов (9843-ЭА)
Начальная цена
771 999,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов