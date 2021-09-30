Выполнение кадастровых работ по образованию 180 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории, расположенной в районе п. Застепь (птичник) в Черновском административном районе городского округа "Город Чита" с целью предоставления льготным категориям граждан (9849-ЭА) 0891200000621009631

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000621009631 Уникальный номер закупки 0891200000621009631 Номер закупки Наименование закупки Выполнение кадастровых работ по образованию 180 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории, расположенной в районе п. Застепь (птичник) в Черновском административном районе городского округа "Город Чита" с целью предоставления льготным категориям граждан (9849-ЭА) 0891200000621009631 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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