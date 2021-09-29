Выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Волжский Самарской области 0142200001321021219

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021219 Уникальный номер закупки 0142200001321021219 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Волжский Самарской области 0142200001321021219 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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