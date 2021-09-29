Выполнение работ по сносу деревьев-угроз на территории Курортного района Санкт-Петербурга, государственная собственность на которую не разграничена, в 2021 году 0172200000621000299

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0172200000621000299 Уникальный номер закупки 0172200000621000299 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по сносу деревьев-угроз на территории Курортного района Санкт-Петербурга, государственная собственность на которую не разграничена, в 2021 году 0172200000621000299 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Все закупки и тендеры Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru