Оказание услуги по изготовлению и размещению информационных видеоматериалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары 0815300003221000843

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0815300003221000843 Уникальный номер закупки 0815300003221000843 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуги по изготовлению и размещению информационных видеоматериалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары 0815300003221000843 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

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