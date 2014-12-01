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    Главная / Торги / Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 15:0001.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401670325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401670325

    Уникальный номер закупки

    119

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Технические требования и характеристики (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 15:00 GMT +301.12.2014 15:0001.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401670325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401670325Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:3008.12.2014 09:3008.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401670325Дата и время проведения Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 10:3515.12.2014 10:3515.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401670325Подведение итогов не позднее Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 10:3515.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401670325Подведение итогов не позднее Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Начальная цена

    7 330 355,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    366 517,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    366 517,75

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с ЧПУ осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой в соответствии с настоящим извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями и характеристиками поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Во исполнение постановления правительства РФ №1224 от 24.12.2013 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств», поставляемое оборудование должно быть произведено на территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2922163

    Станки для электрофизической и электрохимической обработки металла

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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