ЭА 12679/21 «На право поставки светлых нефтепродуктов через АЗС по талонам в г. Красноярск и прилегающие территории для нужд краевых бюджетных учреждений на второе полугодие 2021 года» 0119200000121012113

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121012113 Уникальный номер закупки 0119200000121012113 Номер закупки Наименование закупки ЭА 12679/21 «На право поставки светлых нефтепродуктов через АЗС по талонам в г. Красноярск и прилегающие территории для нужд краевых бюджетных учреждений на второе полугодие 2021 года» 0119200000121012113 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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