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Номер извещения
0171200001921002093
Уникальный номер закупки
0171200001921002093
Наименование закупки
Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) 0171200001921002093
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
21.09.2021 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002093Подведение итогов не позднее Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
Начальная цена
3 175 710,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов