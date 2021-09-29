Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) 0171200001921002093

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002093 Уникальный номер закупки 0171200001921002093 Номер закупки Наименование закупки Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5(розничная реализация); бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) 0171200001921002093 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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