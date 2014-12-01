Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка вертикального обрабатывающего центра осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой в соответствии с настоящим извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями и характеристиками поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме