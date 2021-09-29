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Номер извещения
0851200000621005850
Уникальный номер закупки
0851200000621005850
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программные средства антивирусной защиты информации для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранение Новосибирской области». 0851200000621005850
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
21.09.2021 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программные средства антивирусной защиты информации для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранение Новосибирской области».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005850Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программные средства антивирусной защиты информации для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранение Новосибирской области».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программные средства антивирусной защиты информации для нужд государственных медицинских организаций Новосибирской области в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранение Новосибирской области».
Начальная цена
485 826,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов