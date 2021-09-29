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Номер извещения
0171200001921002091
Уникальный номер закупки
0171200001921002091
Наименование закупки
капитальный ремонт (замена дверей в коридорах второго этажа, ремонт помещений №75,76,77,78,27,28) взрослой поликлиники по адресу: Ярославль, ул. Маяковского, 61, проводимый в целях реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» 0171200001921002091
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
21.09.2021 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Капитальный ремонт (замена дверей в коридорах второго этажа, ремонт помещений №75,76,77,78,27,28) взрослой поликлиники по адресу: Ярославль, ул. Маяковского, 61, проводимый в целях реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002091Подведение итогов не позднее капитальный ремонт (замена дверей в коридорах второго этажа, ремонт помещений №75,76,77,78,27,28) взрослой поликлиники по адресу: Ярославль, ул. Маяковского, 61, проводимый в целях реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт (замена дверей в коридорах второго этажа, ремонт помещений №75,76,77,78,27,28) взрослой поликлиники по адресу: Ярославль, ул. Маяковского, 61, проводимый в целях реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»
Начальная цена
925 526,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов