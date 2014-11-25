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Номер извещения
ГП411038
Уникальный номер закупки
195-Т-2014
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
07.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 15:00 GMT +325.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411038Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2014 15:00GMT +325.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411038Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.12.201402.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411038Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва
Подведение итогов не позднее
09.12.2014 12:0009.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411038Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.12.201409.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411038Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендреной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендреной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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