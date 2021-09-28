Оказание услуг по обследованию и оценке величины расходов, связанных с проведением работ по культуртехнической мелиорации, в отношении 23 земельных участков, расположенных на территории Краснобаковского района Нижегородской области 0132200004321000015

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132200004321000015 Уникальный номер закупки 0132200004321000015 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по обследованию и оценке величины расходов, связанных с проведением работ по культуртехнической мелиорации, в отношении 23 земельных участков, расположенных на территории Краснобаковского района Нижегородской области 0132200004321000015 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры МИНИМУЩЕСТВА НО Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru