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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».

    Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411037Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411037

    Уникальный номер закупки

    195-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Тендерная документация

    Техническое задание

    Форма предоставления коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7558

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красиков Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 13:00 GMT +314.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411037Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 13:00GMT +314.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411037Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411037Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 12:0028.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411037Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411037Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству и содержанию объектов «Автодорога зимняя с. Демьянское – скв. 8206П Кондинского месторождения», «Автодорога зимняя п. Батово – скв. 8337Р Приобского месторождения».

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тендреной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендреной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендреной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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