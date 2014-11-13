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    Главная / Торги / Запрос на поставку электрики

    Запрос на поставку электрики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411036Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку электрикиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411036

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку электрики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос на поставку электрики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-81

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Fukina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фукина Екатерина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос на поставку электрики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 12:00 GMT +313.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411036Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку электрикиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 12:0013.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411036Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку электрикиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 22:5912.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411036Подведение итогов не позднее Запрос на поставку электрикиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос на поставку электрики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме, согласно лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней после поставки. Доставка: DDP. Наличие сертификата качества.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Запрос на поставку электрики

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос на поставку электрики"

    Кол-во: 2612

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