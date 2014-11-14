Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на баббит

    Запрос предложений на баббит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411035Дата и время окончания срока приема заявок Баббит Б83ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411035

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на баббит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений Баббит

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-49

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    T.Shatilova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шатилова Татьяна Степановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Приборы бытовые неэлектрические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запро предложений баббит Б16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 10:00 GMT +314.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411035Дата и время окончания срока приема заявок запро предложений баббит Б16Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411035Дата и время вскрытия заявок запро предложений баббит Б16Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411035Подведение итогов не позднее запро предложений баббит Б16Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411035Подведение итогов не позднее запро предложений баббит Б16Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запро предложений баббит Б16

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Баббит Б16 -1300кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург Площадь Первой пятилетки ОАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    кредит 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.52

    Производство стальных отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баббит Б16"

    Кол-во: 1300

    Лот 2

    Баббит Б83

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 10:00 GMT +314.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411035Дата и время окончания срока приема заявок Баббит Б83Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411035Дата и время вскрытия заявок Баббит Б83Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411035Подведение итогов не позднее Баббит Б83Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411035Подведение итогов не позднее Баббит Б83Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баббит Б83

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Баббит Б83 -1300кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Екатеринбург Площадь Первой пятилетки ОАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    кредит 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.52

    Производство стальных отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баббит Б83"

    Кол-во: 1300

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП213659
    Поставка прокладок для комплектации оборудования НИПИГАЗ – Штуцера и люки, комплект для гидроиспытаний (заказ 2010.663.03)
    Поставка прокладок для комплектации оборудования НИПИГАЗ – Штуцера и люки, комплект для...
    588770
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    644 435
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225907
    Оборудование скипового подъема для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00452 ИТТ
    Оборудование скипового подъема для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00452 ИТТ
    592846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО СНГЕО
    Маркетинговые исследования № ГП213739
    Насос откачки шестеренный
    Насос откачки шестеренный
    589054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Запрос предложений № 32211078316
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4Б в объеме ТР-2 в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору (приложение №1 к Закупочной документации)
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4Б в объеме ТР-2 в соответствии с техническим заданием...
    592267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    3 267 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Аукцион на понижение № 32211078323
    Поставка запасных частей к АБЗ и ДСУ для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»
    Поставка запасных частей к АБЗ и ДСУ для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»
    592945
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    30 727 457
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078378
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101044)
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    119 868 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078373
    Поставка запасных частей к АБЗ и ДСУ для АО «ГК «Северавтодор»
    Поставка запасных частей к АБЗ и ДСУ для АО «ГК «Северавтодор»
    592969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 806 516
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ПАО ПНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237059
    Поставка программного обеспечения для обработки полевых спутниковых измерений для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка программного обеспечения для обработки полевых спутниковых измерений для нужд ПАО...
    593229
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    293 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить