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Номер извещения
0373100048621000045
Уникальный номер закупки
0373100048621000045
Наименование закупки
Поставка наборов реагентов, тест систем для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции 0373100048621000045
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.09.2021 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
Почтовый адрес
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6
Контактный телефон
Факс
--
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка наборов реагентов, тест систем для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наборов реагентов, тест систем для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции
Начальная цена
2 422 460,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов