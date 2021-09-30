Поставка комплектующих и запасных частей для вычислительных машин прочих, не включенных в другие группировки. 0190300010821000505

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190300010821000505 Уникальный номер закупки 0190300010821000505 Номер закупки Наименование закупки Поставка комплектующих и запасных частей для вычислительных машин прочих, не включенных в другие группировки. 0190300010821000505 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

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