на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода по адресу: ул. Куета,27 в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401670534 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода по адресу: ул. Куета,27 в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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