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Номер извещения
0152200004721001437
Уникальный номер закупки
0152200004721001437
Наименование закупки
Поставка учебных комплексов в рамках материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (г. Исилькуль) (Реестровый номер 21.31.1461) 0152200004721001437
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.09.2021 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка учебных комплексов в рамках материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (г. Исилькуль) (Реестровый номер 21.31.1461)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0152200004721001437Подведение итогов не позднее Поставка учебных комплексов в рамках материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (г. Исилькуль) (Реестровый номер 21.31.1461)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка учебных комплексов в рамках материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию, в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (г. Исилькуль) (Реестровый номер 21.31.1461)
Начальная цена
5 609 931,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов