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Номер извещения
0119200000121012040
Уникальный номер закупки
0119200000121012040
Наименование закупки
№ ЭА-№-12605/21 «Выполнение дополнительных работ по устройству нового плоскостного спортивного сооружения в городской местности ''площадка для игры в теннис'' на стадионе «Строитель», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Затубинская, 10 «а» ( установка ограждения с калитками) (24:53:0110135:35)» 0119200000121012040
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.09.2021 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-12605/21 «Выполнение дополнительных работ по устройству нового плоскостного спортивного сооружения в городской местности ''площадка для игры в теннис'' на стадионе «Строитель», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Затубинская, 10 «а» ( установка ограждения с калитками) (24:53:0110135:35)»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121012040Подведение итогов не позднее № ЭА-№-12605/21 «Выполнение дополнительных работ по устройству нового плоскостного спортивного сооружения в городской местности ''площадка для игры в теннис'' на стадионе «Строитель», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Затубинская, 10 «а» ( установка ограждения с калитками) (24:53:0110135:35)»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-12605/21 «Выполнение дополнительных работ по устройству нового плоскостного спортивного сооружения в городской местности ''площадка для игры в теннис'' на стадионе «Строитель», расположенный по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Затубинская, 10 «а» ( установка ограждения с калитками) (24:53:0110135:35)»
Начальная цена
772 838,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов