Оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов (зданий и прилегающих к ним территорий) ФГБОУ ВО «КНИТУ» в 2021-2022 годах 0311100016921000122

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0311100016921000122 Уникальный номер закупки 0311100016921000122 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов (зданий и прилегающих к ним территорий) ФГБОУ ВО «КНИТУ» в 2021-2022 годах 0311100016921000122 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ Юридический адрес 420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68, Почтовый адрес 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru