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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на услуги по проведению торжественных, праздничных культурно-массовых мероприятий для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на услуги по проведению торжественных, праздничных культурно-массовых мероприятий для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401669504Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.г.Оренбург, ул. Потехина, д.41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401669504

    Уникальный номер закупки

    42

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на услуги по проведению торжественных, праздничных культурно-массовых мероприятий для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Прил 1 Техническое задание

    Прил 4 Критерии оценки участников

    Прил 2 Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 07:00 GMT +328.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401669504Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 07:0028.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401669504Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2014 08:0004.12.2014 08:0004.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401669504Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 08:0004.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401669504Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению мероприятий для сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» на 2014-2015г.г.

    Начальная цена

    1 460 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    92.72

    Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Прил 1 Техническое задание

    29.09.2016

    Прил 4 Критерии оценки участников

    29.09.2016

    Прил 2 Проект договора

    29.09.2016

    образцы форм основных документов

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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