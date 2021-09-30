www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0119200000121012029
Уникальный номер закупки
0119200000121012029
Наименование закупки
ЭА 12345-21 "Поставка медицинских расходных материалов: иглы спинальные для нужд КГБУЗ КККЦОМД субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями" 0119200000121012029
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.09.2021 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА 12345-21 "Поставка медицинских расходных материалов: иглы спинальные для нужд КГБУЗ КККЦОМД субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121012029Подведение итогов не позднее ЭА 12345-21 "Поставка медицинских расходных материалов: иглы спинальные для нужд КГБУЗ КККЦОМД субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА 12345-21 "Поставка медицинских расходных материалов: иглы спинальные для нужд КГБУЗ КККЦОМД субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями"
Начальная цена
786 322,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов