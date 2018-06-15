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    Главная / Торги / Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК».

    Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 11:3015.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806012Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК». ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806012

    Уникальный номер закупки

    145626

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Техническое задание

    Перечень

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-51-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuriyRyabinin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинин Юрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    прокат, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 11:3030.06.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806012Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК». Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-1422 системы гидросбива окалины стана 2300.Прокатный цех №4 ПАО «ЧМК».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ. График работ согласовывается дополнительно

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится с отсрочкой 90 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "капитальный ремонт насосов ЦН 180-1422 системы гидросбива окалины"

    Кол-во: 2

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