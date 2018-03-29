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    Главная / Торги / Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2018 10:0029.03.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815624Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП815624

    Уникальный номер закупки

    Лот 59У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2018 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение Лот 59У

    Техническое задание

    Заявка на тендер

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2018 10:00 GMT +329.03.2018 10:0029.03.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815624Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2018 22:0005.04.2018 22:0005.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815624Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.04.201805.04.2018 22:0005.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815624Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ / оказание услуг по поверке средств измерений на производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ в 2018 году, заключение рамочного договора на 3 года с фиксированием единичных расценок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО 5855 м на северо-восток от ориентира центр с. Карпенка, УКПГ "Карпенская".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно по факту выполнения по результатм выполнения этапа работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.12.4

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поверка средств измерений в 2018 году "

    Кол-во: 1

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