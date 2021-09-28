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Номер извещения
0142200001321021093
Уникальный номер закупки
0142200001321021093
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению в пользование мягкого инвентаря многоразового использования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница №8» в 2021 году. 0142200001321021093
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.09.2021 07:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Оказание услуг по предоставлению в пользование мягкого инвентаря многоразового использования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница №8» в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321021093Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в пользование мягкого инвентаря многоразового использования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница №8» в 2021 году.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению в пользование мягкого инвентаря многоразового использования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница №8» в 2021 году.
Начальная цена
473 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов