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    Главная / Торги / ЛОТ 58 Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    ЛОТ 58 Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2018 13:0010.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП815606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЛОТ 58 Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2018 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Схема БЛУ

    Документы на оборудование

    Изменения в извещении

    заявка на тендер

    Приглашение

    Техническое задание

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Приглашение срок подачи КП 27 марта!

    Изменения в извещении

    Вопросы участников тендера

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗ обновленное

    Обновленное ТЗ от 10.05

    Обновленная форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 26-54-35

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2018 13:00 GMT +310.05.2018 13:0010.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2018 21:3023.05.2018 21:3023.05.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815606Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.05.201823.05.2018 21:3023.05.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815606Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 этапа

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратоввская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по соглоасованию сторон, предпочтитетельно отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза ПП Этап 3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Экспертиза ПП Оборудования Этап2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Экспертиза ПП Оборудования Этап1 "

    Кол-во: 1

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