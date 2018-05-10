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Номер извещения
ГП815606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЛОТ 58 Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2018 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 26-54-35
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2018 13:00 GMT +310.05.2018 13:0010.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов
Подведение итогов не позднее
23.05.2018 21:3023.05.2018 21:3023.05.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815606Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 этапа
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратоввская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.20.19.190
71.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 1