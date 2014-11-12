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Номер извещения
31401668307
Уникальный номер закупки
190
Наименование закупки
поставка системных блоков ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.11.2014 17:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 966-56-26
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Зиновьев Андрей Александрович,Zinoviev_aa@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Поставка системных блоков ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2014 10:30 GMT +312.11.2014 10:3012.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401668307Дата и время окончания срока приема заявок поставка системных блоков ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2014 10:3012.11.2014 10:3012.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401668307Дата и время вскрытия заявок поставка системных блоков ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 11:0018.11.2014 11:0018.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401668307Подведение итогов не позднее поставка системных блоков ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.201418.11.2014 11:0018.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401668307Подведение итогов не позднее поставка системных блоков ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системных блоков ОАО «МАШ»
Начальная цена
10 290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
51.64
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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