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    Главная / Торги / Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции

    Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401668134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг.БайконурПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401668134

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/83 от 06.11.2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    markova@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркова Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Байконур

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 13:00 GMT +317.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401668134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг.Байконур

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401668134Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг.Байконур

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401668134Подведение итогов не позднее Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг.Байконур

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции

    Начальная цена

    4 997 333,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    99 946,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    99 946,66

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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