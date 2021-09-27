Поставка портативного виртуального симулятора для отработки и сертификации практических навыков в эндоскопии для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 0353100013221000074

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0353100013221000074 Уникальный номер закупки 0353100013221000074 Номер закупки Наименование закупки Поставка портативного виртуального симулятора для отработки и сертификации практических навыков в эндоскопии для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 0353100013221000074 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ Юридический адрес 460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6, Почтовый адрес 460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6 Контактный телефон Факс {} Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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