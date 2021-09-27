Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение" 0335300000221000612

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335300000221000612 Уникальный номер закупки 0335300000221000612 Номер закупки Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение" 0335300000221000612 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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