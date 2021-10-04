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Номер извещения
0319100025321000015
Уникальный номер закупки
0319100025321000015
Наименование закупки
Выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных сетей помещений учебного корпуса № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Перенсона, 7 0319100025321000015
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
17.09.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Ады Лебедевой, 89
Почтовый адрес
660049, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Ады Лебедевой, 89
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных сетей помещений учебного корпуса № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Перенсона, 7
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0319100025321000015Подведение итогов не позднее Выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных сетей помещений учебного корпуса № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Перенсона, 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных сетей помещений учебного корпуса № 4, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Перенсона, 7
Начальная цена
4 604 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов