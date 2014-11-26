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    Главная / Торги / Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 08:0026.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401667346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401667346

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к участникам и составу заявки

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Контактный телефон

    +7 3467 36-18-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tp@tp86.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермяков Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 08:00 GMT +326.11.2014 08:0026.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401667346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401667346Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата и время проведения

    27.11.2014 08:0027.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401667346Дата и время проведения Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2014 08:1203.12.2014 08:1203.12.2014 08:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401667346Подведение итогов не позднее Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 08:1203.12.2014 08:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401667346Подведение итогов не позднее Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка 3D принтера для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Начальная цена

    2 370 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Технопарк высоких технологий
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Требования к участникам и составу заявки

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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