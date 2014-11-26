Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»