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Номер извещения
31401667339
Уникальный номер закупки
24
Наименование закупки
Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.11.2014 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-83
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пермяков Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 08:00 GMT +326.11.2014 08:0026.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401667339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401667339Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата и время проведения
27.11.2014 08:0027.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401667339Дата и время проведения Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 08:1203.12.2014 08:1203.12.2014 08:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401667339Подведение итогов не позднее Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.12.201403.12.2014 08:1203.12.2014 08:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401667339Подведение итогов не позднее Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фрезерно-гравировального станка в комплекте с поворотной осью для Центра прототипирования Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Начальная цена
2 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Отсутствуют
51.61
Документация лота
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