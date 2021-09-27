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Номер извещения
0345200011221000217
Уникальный номер закупки
0345200011221000217
Наименование закупки
Поставка медицинских изделий для инфузий для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа" в 2021 0345200011221000217
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
17.09.2021 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка медицинских изделий для инфузий для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа" в 2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0345200011221000217Подведение итогов не позднее Поставка медицинских изделий для инфузий для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа" в 2021
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских изделий для инфузий для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа" в 2021
Начальная цена
802 583,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов