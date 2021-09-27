Оказание услуг по организации участия в соревнованиях спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» и входящих в состав спортивной сборной команды Ленинградской области по виду спорта водное поло 0345200020021000010

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0345200020021000010 Уникальный номер закупки 0345200020021000010 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации участия в соревнованиях спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» и входящих в состав спортивной сборной команды Ленинградской области по виду спорта водное поло 0345200020021000010 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА"

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