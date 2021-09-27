Услуги по физической охране и антитеррористической безопасности объекта: Центр Российской Кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 103, д. 105) 0142200001321020942

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321020942 Уникальный номер закупки 0142200001321020942 Номер закупки Наименование закупки Услуги по физической охране и антитеррористической безопасности объекта: Центр Российской Кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 103, д. 105) 0142200001321020942 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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