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Номер извещения
0119200000121011986
Уникальный номер закупки
0119200000121011986
Наименование закупки
№ ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''» 0119200000121011986
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
17.09.2021 06:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011986Подведение итогов не позднее № ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''»
Начальная цена
276 677 178,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов