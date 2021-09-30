№ ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''» 0119200000121011986

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121011986 Уникальный номер закупки 0119200000121011986 Номер закупки Наименование закупки № ЭА-№-12214/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: ''Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки, 26 ноября 1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки Советов''» 0119200000121011986 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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