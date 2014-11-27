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    Главная / Торги / Покупка бытовой техники

    Покупка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666707Дата и время окончания срока приема заявок Покупка бытовой техникиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401666707

    Уникальный номер закупки

    204/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 204/47-2014

    Документация к Извещению № 204/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиманкова Людмила Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666707Дата и время окончания срока приема заявок Покупка бытовой техникиЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401666707Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка бытовой техникиЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401666707Дата и время проведения Покупка бытовой техникиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666707Подведение итогов не позднее Покупка бытовой техникиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666707Подведение итогов не позднее Покупка бытовой техникиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка бытовой техники

    Начальная цена

    90 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: бытовая техника по наименованию, в количестве и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 204/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 204/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями или отдельной единицей по заявке Покупателя, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофе-машина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Холодильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Плитка электрическая "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Варочная поверхность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Машина картофелеочистительная"

    Кол-во: 1

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