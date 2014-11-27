Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество товара: бытовая техника по наименованию, в количестве и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 204/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 204/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)