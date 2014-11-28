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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666727Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102 КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401666727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    Приложение №2

    Приложение №4

    Приложение №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Запорожец Михаил Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 08:00 GMT +328.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666727Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102 Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 08:0028.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401666727Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102 Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666727Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102 Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666727Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102 Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГКНС-1 ОСК-1 ул. Калинина, 102

    Начальная цена

    247 654,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЛСР

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    ТЗД

    27.12.2016

    Приложение №2

    27.12.2016

    Приложение №4

    27.12.2016

    Приложение №1

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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