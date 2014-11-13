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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 07:0013.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401666775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки компьютерная техника

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христолюбов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 07:00 GMT +313.11.2014 07:0013.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 07:3013.11.2014 07:3013.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401666775Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666775Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    412 880,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Оплата по договору производится в следующем порядке:Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 15 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки компьютерная техника

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Процессор Intel Core i7-4790 3.6GHz (TB up to 4.0GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Кулер CoolerMaster S400 (RR-S400-18FK-R1) (Al+Cu, 4 трубки,1800 RPM, 20 dBA, TDP до 150Вт)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Плата MSI LGA1150 Z87-G43 Z87 4xDDR3-3000 2xPCI-Ex(16+4) HDMI, DVI, DSub 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Память DIMM DDR3 4096MBx4 PC17000 2133MHz Corsair Vengeance Pro 11-11-11-27 [CMY8GX3M2A2133C11] Retail (Всего16Gb)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 760 HAWK 2048MB 256bit GDDR5 [N760 HAWK] DVI HDMI DisplayPort"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Red IntelliPower [WD20EFRX] Cache 64MB"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24F1ST) Black DVD-24x, 6x, 16x, DL-8x, RAM-12x, CD-48x, 24x, 48x"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 431 Plus [RC-431P-KWA600] full black, 600W"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "ИБП IPPON Smart Power PRO 1000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Монитор LG 24" 24MB65PY [IPS, LED, 1920x1200, 1000:1, DC 5M:1, 5 мс, 178гор/178вер, 1Втх 2, D-Sub, DVI, DP, USB]"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Мышь оптическая Genius NetScroll 110X"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Клавиатура Genius KB-06XE"

    Кол-во: 7

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