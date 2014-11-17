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Номер извещения
ГП411023
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Приглашение на тендер по изготовлению , установке, ремонту дверей, окон, витражных контр. из ПВХ и АЛ
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Почтовый адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Контактный телефон
+7 495 777-77-10
Факс
+7 495 777-77-10
Адрес электронной почты
kuzin@euroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузин Андрей Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 16:00 GMT +317.11.2014 16:0017.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411023Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 16:0026.11.2014 16:0026.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411023Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.12.201403.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411023Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Евросеть-Ритейл
Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл
Адрес местонахождения
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Отсутствуют
O
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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