Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП411023 Уникальный номер закупки 11 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению, установке и ремонту дверей, окон, витражных конструкций из ПВХ и алюминия, на выполнение работ по установке, замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой в торговых салонах, расположенных в г. Краснодар, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, республике Калмыкия и республике Адыгея. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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