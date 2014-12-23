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    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411317Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411317

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-31-14

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    a.yakimov@gpi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимов Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2014 10:00 GMT +323.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411317Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2014 17:0024.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411317Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Дата и время проведения

    25.12.2014 10:0025.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411317Дата и время проведения Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 16:0029.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411317Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411317Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество.Договор купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31

    Начальная цена

    1 756 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.12.1

    Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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