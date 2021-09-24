Выполнение работ по ремонту компьютерного томографа GE BrightSpeed для нужд ГБУЗ СО "СГКБ №2 имени Н.А.Семашко" на 2021 г. 0142200001321020888

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321020888 Уникальный номер закупки 0142200001321020888 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту компьютерного томографа GE BrightSpeed для нужд ГБУЗ СО "СГКБ №2 имени Н.А.Семашко" на 2021 г. 0142200001321020888 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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