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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП815355
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
валин апрель-июнь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.03.2018 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
i.blazhievskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блаживеская Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Строитель
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
L-валин 17тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2018 12:00 GMT +320.03.2018 12:0020.03.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП815355Дата и время окончания срока приема заявок L-валин 17тнСтроитель
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2018 12:0020.03.2018 12:0020.03.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП815355Дата и время вскрытия заявок L-валин 17тнСтроитель
Подведение итогов не позднее
26.03.2018 13:3026.03.2018 13:3026.03.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП815355Подведение итогов не позднее L-валин 17тнСтроитель
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
L-валин 17тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ЗАО «БелКом»: Белгородская обл., Ивнянский р-н., р.п. Ивня. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод» (ПКЗ): Белгорордская обл., п. Прохоровка. 3. ООО «Прохоровские комбикорма» (ПКК): Белгорордская обл., п. ПрохоровкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
24.14.42.210
10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17