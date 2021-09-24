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Номер извещения
0142200001321020866
Уникальный номер закупки
0142200001321020866
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (Сок фруктовый) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск» 0142200001321020866
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
16.09.2021 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка продуктов питания (Сок фруктовый) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321020866Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (Сок фруктовый) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (Сок фруктовый) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Начальная цена
158 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов